San Tommaso, inviata una PEC per l'utilizzo del Partenio Cucciniello: "Restiamo in attesa di risposte pertinenti sul mancato uso in Eccellenza del Roca"

Querelle "Partenio-Lombardi". Dopo le dichiarazioni rese dal primo cittadino del capulogo irpino a margine dell'incontro con i rappresentanti della Sidigas, a Palazzo di Città, è arrivato un comunciato ufficiale dell’A.C.D. San Tommaso Calcio, che "prende atto delle dichiarazioni del sindaco di Avellino Gianluca Festa al termine dell’incontro avvenuto tra l’amministrazione comunale e l’U.S. Avellino 1912: «L’Avellino Calcio ha sempre manifestato la volontà di voler condividere la struttura. Ho sempre detto al San Tommaso di voler garantire un impianto idoneo, quindi, il Partenio. È ovvio che le spese vanno divise tra le due squadre». La società, intende quindi accettare la proposta del sindaco Gianluca Festa, come si evince dalle sue dichiarazioni, e ovviamente la divisione congiunta e in parti uguali insieme all’U.S. Avellino 1912 delle spese di utilizzo dello stadio "Partenio-Lombardi", con conseguente revisione e accordo congiunto sugli orari di allenamento. La società, sicura della veridicità delle affermazioni del sindaco e del suo legame verso il San Tommaso Calcio, attende con estrema fiducia." In mattinata è stata inoltrata una PEC per richiedere formalmente un'intesa finalizzata all'equo utilizzo, tra gare di campionato e allenamenti, dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari.

Intanto, contattato telefonicamente da Ottopagine.it, il direttore generale Annino Cucciniello ha aggiunto: "Restiamo, inoltre, in attesa, sia da parte del sindaco Festa, sia dell'assessore allo sport Giacobbe, di una risposta precisa e pertinente, magari documenti e regolamenti alla mano, sulla questione relativa allo stadio "Roca". Ribadisco che non stiamo chiedendo di usufruirne quest'anno, sappiamo bene che non possiamo farlo in Serie D, ma perché non abbiamo potuto farlo nella scorsa stagione, in Eccellenza, così come gli amici della Virtus Avellino nell'attuale stagione."