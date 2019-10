San Tommaso, pari all'ultimo respiro con il Marina di Ragusa I grifoni raccolgono il primo punto esterno grazie a un gol di Gambuzza al 97': finisce 2-2

Il San Tommaso conquista il primo punto stagionale in trasferta: rocambolesco 2-2 in casa del Marina di Ragusa nella gara valida per la nona giornata di campionato di Serie D (girone I). Primo tempo equilibrato. Le emozioni tutte nella ripresa e, soprattutto, nel finale della seconda frazione di gioco. Pronti, via, e Rizzo porta in vantaggio i siciliani. All'89' pari del subentrato Gambuzza, ma al 92' Di Bari riporta avanti i padroni di casa. Sembra finita, ma Gambuzza fa ancora centro, all'ultimo respiro, firmando la doppietta personale: al 97' è 2-2.

Il tabellino.

Marina di Ragusa - San Tommaso 2-2

Marcatori: st 1’ Rizzo, 44’ Gambuzza, 46’ Di Bari, 52' Gambuzza.

Marina di Ragusa: Di Carlo, Pietrangeli, Mauceri, Rizzo, Vindigni, Giuliano, Camemolla, Gioia (42’ st Calivà), Puzzo (36’ st Di Bari), Baldeh (36’st Iannizzotto), Bonfiglio (29’ st Cobelli). A disp.: Mangione, Iannò, Belluardo, Puglisi, Maiorana. All.: Utro.

San Tommaso: Pezzella, Lambiase, Varricchio, Cucciniello (17’ st Incatasciato), Colarusso, Pagano, Alleruzzo (37’ st Gambuzza; 52’ st Acampora), Maranzino (10’ st Boubakar), Branicki, Tedesco, Sabatino (10’ st Massaro). A disp.: Dose, Squillante, Zollo, Cuomo. All.: Liquidato.

Arbitro: Angiolari della sezione di Ostia Lido. Assistenti: Merciari della sezione di Rimini e Tagliaferri della sezione di Faenza.

Note: Recupero: pt 2’; st 7’.

Fonte foto: pagina Facebook A.C.D. San Tommaso Calcio.