San Tommaso - Marsala rinviata a causa del maltempo Rettangolo di gioco e spogliatoi impraticabili: la gara verrà recuperata in data da destinarsi

Rinviato a data da destinarsi, a causa delle forti precipitazioni che si stanno abbattendo da ore sull'Irpinia, il match San Tommaso - Marsala, valido per la decima giornata nel campionato di Serie D (girone I). La gara era in programma questo pomeriggio, a porte chiuse, allo stadio "Fina" di Montemiletto, con calcio d'inizio alle 14,30. La decisione del direttore di gara, in seguito a un sopralluogo sul rettangolo di gioco con i capitani delle squadre, si è resta inevitabile anche a causa dell'allagamento degli spogliatoi determinato dalle avverse condizioni meteo.