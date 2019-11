San Tommaso, avvio di gara da incubo: la Cittanovese vince 3-1 Grifoni sotto di due reti dopo soli dieci minuti e k.o. nella sfida salvezza contro i calabresi

È terminata 3-1 la gara valida per l’undicesima giornata del girone I di Serie D tra Cittanovese e San Tommaso. Grifoni già sotto di due reti dopo solo dieci minuti di gioco: a bresaglio Lavilla (4') e Silenzi (9'). Illusoria la rete di Sabatino (45'), che manda le squadre al riposo sul 2-1. In avvio di ripresa (55') Tripicchio ristabilisce le distanze ponendo le basi per il successo dei calabresi nella cruciale sfida salvezza.

Il tabellino.

Cittanovese – San Tommaso 3-1

Marcatori: pt 4’ Lavilla, 9’ Silenzi, 45’ Sabatino; st 10’ Tripicchio.

Cittanovese: Lantella, Lavilla, Paviglianiti, Mazzone, Neri, Cianci, Giacomo, Amato, Garcia (25’ st Cataldi), Tripicchio (37’ st Aloia), Silenzi. A disp.: Spataro, Isabella, Albanese, Cardamone, Malara, Agosta, Goirgio. All.: Ferraro.

San Tommaso: Casolare, Lambiase, Varricchio, Incatasciato (11’ st Maranzino), Colarusso, Pagano, Alleruzzo, Cucciniello, Sabatino (32’ st Moffa), Tedesco, Cuomo (11’ st Samake). A disp.: Pezzella, Squillante, Falivene, Gambuzza, Acampora, Massaro. All.: Liquidato.

Arbitro: Gandino della sezione di Alessandria. Assistenti: Piatti della sezione di Como e Rastelli della sezione di Ostia Lido.

Foto: pagina Facebook A.C.D. San Tommaso