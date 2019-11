San Tommaso - Roccella a porte aperte a "Montemiletto" Serie D, girone I: il "Fina" sarà aperto al pubblico, seppur con capienza ridotta

Mandata in archivio la sconfitta contro la Cittanovese (3-1), il San Tommaso Calcio si appresta ad affrontare il Roccella nella dodicesima giornata del girone I di Serie D. Il match si disputerà al “Fina” di Montemiletto, che per l'occasione sarà aperto al pubblico, ma con una capienza ridotta. “Tutta la famiglia dell’A.C.D. San Tommaso Calcio intende ringraziare il sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello, per la sensibilità, l’ospitalità e la disponibilità concessa nei confronti della nostra società. Un ringraziamento, infine, per la collaborazione prestata all’organizzazione dell’evento a tutti gli uffici comunali del medesimo comune.” si legge nella comunicato ufficiale diffuso dai grifoni.