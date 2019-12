Mercato, stadio e futuro societario: San Tommaso a tutto campo Serie D, è la vigilia di una conferenza stampa che appare cruciale per il club avellinese

Fine del silenzio stampa in casa San Tommaso. Il club avellinese, partecipante al girone I di Serie D, ha posto fine al periodo di assenza da microfoni e taccuini. Inoltre, per domani, con inizio alle 17, il grifone ha fissato una conferenza stampa. Nella sede sociale di via Italo de Feo, il direttore generale, Annino Cucciniello, sarà protagonista in conferenza stampa. Appuntamento in agenda con tanti aspetti che sarà trattati dal dirigente del San Tommaso. Le motivazioni del silenzio stampa, il mercato, la questione stadio, le voci sul futuro societario, come preannunciato dal sodalizio in una nota. Cucciniello, quindi, a tutto campo per una conferenza che appare cruciale. La squadra avellinese è reduce dal pari sul campo del Biancavilla (0-0) ed è nel gruppo delle terzultime in classifica con 12 punti all'attivo.