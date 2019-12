San Tommaso - Nola, scatta la prevendita per il derby Il match è in programma domenica, alle 14,30, allo stadio "De Cicco" di Pratola Serra

San Tommaso - Nola, derby campano valido per la sedicesima giornata del girone I del campionato di Serie D, in programma domenica con calcio d'inizio alle 14,30, si giocherà, a porte aperte, al campo sportivo “Modestino De Cicco” di Pratola Serra.

Per i tifosi locali sarà aperto la Tribuna, mentre per i tifosi partenopei il settore ospiti. Sarà possibile acquistare i biglietti, al costo di 10 euro, presso la stazione Q8 di via Giulio Acciani (quartiere San Tommaso); presso la sede sociale del San Tommaso, in via Italo de Feo 46/47, o presso la vecchia sede sociale, in via Giuseppe Di Vittorio 38 e anche presso i botteghini "De Cicco" il giorno della gara.

I supporter bianconeri potranno, invece, acquistare il titoli d'ingresso presso i punti vendita di Nola del circuito Go2 sempre al costo di 10 euro, più i diritti di prevendita. Per la tifoseria ospite sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso entro e non oltre le ore 19 di sabato 14 dicembre. L’ingresso per gli Under 14, accompagnati da un adulto, e le donne sarà gratuito.

Trovata finalmente una "casa", i grifoni hanno colto l'occasione delle comunicazioni sopra citate per ringrazire tutte le autorità che hanno mostrato viva sensibilità e collaborazione rispetto alla criticità logistica riscontrata nei mesi scorsi. Allo stesso tempo la dirigenza ha ringraiato il Comune di Avellino, di Montemiletto e la società Mons Militum per la disponibilità e ospitalità offerta nelle prime quindici di campionato.