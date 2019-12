San Tommaso, Cucciniello: "Derby amaro, ma ci riscatteremo" Il diggì a Ottopagine.it: "Girone di andata? Abbiamo investito tanto ci aspettavamo di più"

La penultima giornata del girone I di Serie D ha lasciato l'amaro in bocca al San Tommaso, battuto all'ultimo respiro dal Nola, che ha fatto suo il derby in rimonta con il finale di 1-2.

Intervistato dal Ottopagine.it, il direttore generale dei grofini, Annino Cucciniello, ha commentato la battuta d'arresto contro l'undici allenato da Gianluca Esposito: “Abbiamo sprecato troppo nella prima parte e, come sempre, alla prima occasione abbiamo pagato dazio. Purtroppo, quando le cose non girano per il verso giusto sembra che ogni errore o disattenzione venga punita in maniera istantanea. Ormai, però, è andata come è andata. Domenica prossima, in trasferta a Corigliano, dobbiamo ripartire dai primi 45 minuti di ieri, che sono stati perfetti.”

Domenica si chiude il girone di andata ed è tempo di bilanci: “Ci aspettavamo sarebbe stata dura, ma di avere più dei 12 punti finora totalizzati anche perché abbiamo investito tanto. Sicuramente abbiamo commesso tanti errori: lo dice il campo, lo icono i risultati. Con il lavoro e la passione, però, ci rialzeremo. Bisogna sudare, ma, come ho detto nel corso dell'ultima conferenza stampa, sono convinto che, alla fine, riusciremo a festeggiare una storica salvezza.”

Il 2020 inizierà tra le mura amiche inizierà col botto. Pratola Serra, e la sua comunità, potranno ricordare a lungo il giorno della sfida con il Palermo: “L'accoglienza del Comune e della gente di Pratola Serra è stata da incorniciare. Noi desideravamo che Pratola diventasse la nostra casa e loro che giocassimo al “De Cicco”. Avremmo voluto regalargli una vittoria, peccato. Ci riscatteremo e, per ciò che riguarda il Palermo, siamo pronti per un accoglienza degna di quella che abbiamo ricevuto all'andata. Sarà una festa di sport.”