San Tommaso, a Corigliano due spettatori speciali sugli spalti

Mentre è conto alla rovescia per la sfida sul campo del Corigliano (ore 14,30), valida per l'ultima giornata di andata nel girone I di Serie D, il San Tommaso si appresta ad annunciare il suo nuovo allenatore. Oggi in panchina, in seguito alla separazione con Stefano Liquidato, si accomoderà il direttore generale Annino Cucciniello, ma sugli spalti ci saranno due spettatori speciali: mister Sergio La Cava e il suo vice Eduardo Gargiulo.

I due sono in Calabria per assistere da vicino alla performance di quella che, salvo colpi di scena o accelerazioni già nella serata, da domani (quando è fissato un secondo incontro tra le parti, ndr) sarà la loro nuova squadra.

La Cava ha le idee molto chiare sul da farsi per condurre alla salvezza una squadra in cui crede, ma che necessita di rinforzi da far collimare con il residuo budget rimasto a disposizione del club per centrare l'obiettivo. In tal senso, finora, la società non si è risparmiata negli investimenti per cercare di mantenere la categoria, ma, evidentemente c'è ancora da migliorare la rosa per piazzare lo sprint risolutivo.

Foto: pagina facebook A.C.D. San Tommaso.