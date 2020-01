San Tommaso, Cucciniello: "2019 indimenticabile, ora lottiamo" Il diggì dei grifoni ha salutato l'anno della promozione in Serie D, da difendere sul campo

In archivio un 2019 che ha portato in dote una clamorosa impresa: la promozione, da neo-promossa nel campionato di Eccellenza, in Serie D. Oggi, il primo giorno di un 2020 da vivere con la feroce determinazione di conservare la categoria. Attraverso un post su facebook, il direttore generale del San Tommaso, Annino Cucciniello, ha realizzato l'estrema sintesi tra passato e futuro dei grifoni: “Si è concluso l'anno più bello per chi ha sempre amato questi colori. L'anno in cui, tutti insieme, abbiamo scritto la storia. Tutto rimarrà scritto, nessuno potrà mai cancellare quello che abbiamo e stiamo vivendo. I ricordi più belli però me li porto dentro. Persone che non potrò mai dimenticare. Ciascuno di voi mi ha insegnato qualcosa e la custodirò gelosamente. Voler fare calcio vuol dire innanzitutto essere umili e tentare di apprendere da chi ne sa più di te. Avere l'umiltà di fare tutto questo non è assolutamente facile, ma io cerco sempre di farlo. Si chiude, quindi, senza dubbio il migliore anno della nostra storia calcistica sperando che ne verranno altre di soddisfazioni da raccogliere. Io ci sarò sempre. Per ora, auguri a tutti quelli che hanno aiutato questi colori a raggiungere traguardi insperati e auguri a tutti quelli che, come me, questi colori li sentono cuciti addosso.” Domenica, via al girone di ritorno con il derby (ore 14:30) in casa del Savoia. All'andata finì 1-1.