Scandone: sarà mercato solo per un vero salto di qualità Il giusto profilo, non come soluzione tampone. Ieri l'allenamento di recupero fisico senza Filloy

di Carmine Quaglia

Il roster della Sidigas Avellino potrebbe non subire variazioni da qui al termine della stagione. La Scandone resta sul mercato, lo sguardo della dirigenza biancoverde monitorerà tutte le evoluzioni di uscita dai roster e dai campionati, ma la società irpina interverrà solo con la certezza di poter firmare un colpo utile per un vero salto di qualità della squadra a disposizione di coach Stefano Sacripanti. E' la sensazione che emerge alla ripresa degli allenamenti al PalaDelMauro. La Sidigas, in più occasioni, non ha nascosto l'interesse per alcuni profili e l'attesa per diverse soluzioni di mercato, quasi da incastro, ma il perdurare della ricerca evidenzia anche la difficoltà di reperire, ad aprile, giocatori in grado di garantire davvero un "upgrade", un aggiornamento in positivo del sistema Scandone.

La ricerca del giusto profilo proseguirà, ma le prestazioni di squadra dell'ultimo periodo, da altalena in diversi ruoli, hanno forse reso il tutto ancora più complicato per la dirigenza biancoverde. Se all'infortunio di Hamady N'Diaye, con doppia evoluzione, appariva come vuota la casella del centro, Shane Lawal ha assicurato un buon cambio, con aggressività, a Kyrylo Fesenko nel match di Venezia. Le difficoltà dell'ultimo periodo sono, invece, passate al ruolo del "quattro" con Maarty Leunen in evidente calo fisico e con Andrea Zerini da riequilibrare dopo tante settimane vissute nell'essere interscambiabile tra lo spot di ala grande e quello del centro. Inoltre, la figura dell'elemento di spicco dal mercato, che va letta in accezione diversa dall'ipotetica soluzione tampone, bensì con un valore completamente opposto, potrebbe riguardare anche il reparto esterni che, in particolar modo nell'ultimo periodo, per gestione, ha presentato diverse difficoltà.

Ieri, il roster irpino ha ripreso la preparazione. Seduta pomeridiana con lavoro fisico in sala pesi e poi sul parquet con il preparatore Silvio Barnabà. Con il gruppo, non c'era Jason Rich, che ha completato il pomeriggio all'interno del PalaDelMauro, ed era assente anche Ariel Filloy. Terapie e ore di riposo per l'italo-argentino che, però, non sembra in dubbio per la sfida di domenica contro Cremona. La Vanoli si presenterà ad Avellino senza Darius Johnson-Odom che ha rimediato due giornate di squalifica.