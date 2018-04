Scandone, Filloy sotto osservazione verso la sfida con Cremona Il problema alla caviglia, ma non solo, complica l'attesa di Sidigas-Vanoli al nativo di Cordoba

di Carmine Quaglia

Attenzione costante alle dinamiche del reparto lunghi, ma per il coach della Scandone, Stefano Sacripanti, è scattato l'allarme anche per il settore esterni. Ariel Filloy, uscito di scena al 9' di Venezia-Avellino, per una distorsione alla caviglia, si ritrova condizionato anche da un limite fisico diffuso. Fase complicata per il play-guardia di Cordoba che soffre per una infezione che determina problemi nell'equilibrio e per vertigini, già presenti alla vigilia e durante il match del Taliercio. Una sospetta labirintite che avrà conferme nelle prossime ore con un ulteriore controllo che chiarirà anche sull'opportunità di impiego o meno dell'italo-argentino nel match contro Cremona.

La Vanoli non potrà contare su Darius Johnson-Odom, squalificato per due turni e che salterà il match del PalaDelMauro. La società lombarda ha formulato il ricorso, ma per aver già esercitato un bonus e nonostante l'attesa del verdetto, l'atleta USA salterà la gara di Avellino. La Vanoli proseguirà con una seduta al giorno fino a sabato al PalaRadi.

Markovski è il nuovo coach di Sassari - "Il nostro domani dura 5 settimane, bisogna ottenere il meglio di ciò che la squadra può dare e riportare la Dinamo in zona playoff". Si è presentato così, da nuovo tecnico del Banco di Sardegna, l'ex coach della Scandone, Zare Markovski: "Non vedo l’ora di cominciare ad allenare e iniziare a dare il mio contributo a questa società nella quale sono nato e che fa parte della mia vita. Il lavoro sarà certamente impegnativo, ieri ho seguito la conferenza stampa di Federico che è stata intellettualmente molto onesta. Ho bisogno di lavorare con la squadra, conoscerla e impegnarci duro ogni giorno. Bisogna raccogliere più vittorie possibile, bisogna continuare a lavorare per questo campionato e arrivare ai playoff, questo è l’unico obiettivo che ora conta".