Scandone, Sacripanti: "Via ad un ciclo di gare che vale tanto" VIDEO | "Settimana difficile. Abbiamo bisogno di bilanciare le soluzioni con Cremona"

di Carmine Quaglia

"Sta per iniziare una fase importante e proveremo subito ad invertire il trend". Il coach della Sidigas Avellino, Stefano Sacripanti, ha presentato la gara con la Vanoli Cremona (domenica, al PalaDelMauro, palla a due alle 17): "Ci sono Cremona, Pesaro e le due gare di semifinale in Europe Cup per un passo che può dire tanto nella nostra stagione. - ha spiegato il tecnico biancoverde - La Vanoli è una squadra di talento, con tanti tiratori, reduce da due vittorie consecutive. Dovremo limitare il loro gioco nei pick 'n' roll mettendo il massimo dell'energia e del lavoro difensivo. In questo momento non abbiamo una condizione ottimale. Vedremo se ci sarà Filloy, per adesso abbiamo fuori Fesenko, ma speriamo di recuperarlo almeno per l'allenamento di domani, alla vigilia. Gli altri, però, abbiamo lavorato bene con intensità anche per gli aspetti fisici degli allenamenti dopo un mese di viaggi e di partite. Abbiamo sfruttato la settimana senza l'impegno in Coppa per mettere benzina in ottica futura. Sappiamo dell'importanza del match. Dovremo evitare tiri veloci degli avversari nei primi otto secondi. Abbiamo bisogno di trovare una bilanciatura. Loro giocano un po' più liberi tirandoti fuori dall'area. Noi giochiamo con più palla dentro. Il loro centro costringe il nostro ad essere distante dal ferro, dal pitturato. Spero di avere Fesenko in allenamento per sistemare alcuni aspetti che si sono presentati all'andata e in Coppa Italia. Lawal, rispetto a N'Diaye, cambia per aspetti offensivi".

Clicca qui a breve per la conferenza stampa integrale del coach biancoverde