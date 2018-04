Ricorso accolto: Cremona con Johnson-Odom ad Avellino Cancellata la squalifica di due turni: Vanoli al completo al PalaDelMauro

di Carmine Quaglia

L'assistant coach della Scandone, Max Oldoini, era stato sibillino nel corso di "SottoCanestro", nella puntata andata in onda ieri sera sul canale 696 TV OttoChannel, sul ricorso della Vanoli Cremona per la squalifica di due turni commitata a Darius Johnson-Odom. La Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Pallacanestro ha accolto il ricorso della società lombarda "avverso la squalifica dell'atleta Darius Earvin Johnson-Odom" che, quindi, torna a disposizione di coach Meo Sacchetti per la sfida di domenica. Cremona si presenterà ad Avellino, al PalaDelMauro, con l'ex Cantù e Sassari, uno dei leader del roster della Vanoli.

"La Corte Sportiva d'Appello ha accolto il nostro ricorso sulla squalifica inflitta all'atleta Darius Johnson-Odom. DJO sarà quindi a disposizione del Coach per la trasferta di domenica ad Avellino": questo il post pubblicato dal club cremonese sulla pagina ufficiale Facebook. Se per Sacchetti c'è la nota lieta del recupero di Johnson-Odom, coach Sacripanti dovrà attendere buone notizie dall'infermeria, in particolar modo, per Ariel Filloy, condizionato da una sospetta labirintite e lontano dal parquet dal match di Venezia in cui ha anche rimediato una distorsione alla caviglia.