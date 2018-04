Consiglio Federale: dietrofront sui 5000 posti per i play off La FIP ha annunciato la disponibilità di candidatura per l'organizzazione dell'EuroBasket 2021

di Carmine Quaglia

Il Consiglio Federale della FIP, presieduto in giornata da Giovanni Petrucci, presso la Sala Giunta del Coni, ha definito diverse linee guida per il prossimo futuro della Serie A di Basket e per il movimento cestistico in generale. Sulla tematica dell'impiantistica sportiva, la Federazione Italiana Pallacanestro opera un dietrofront sull'obbligo di un palasport con capienza minima da cinquemila posti per i play off Scudetto. "Dopo approfondite verifiche presso tutte le società di Serie A e relative istituzioni locali, il Consiglio Federale ha deciso di rivedere la normativa che impone di giocare gare di playoff della stagione corrente in impianti con capienza di almeno 5.000 posti. Al momento le società interessate stanno lavorando su progetti da realizzare a medio termine e pertanto, per la stagione 2017/2018, tutte le società coinvolte nella post season potranno utilizzare il proprio impianto": si legge nel comunicato diffuso dalla FIP sul sito ufficiale.

Per la Serie A e per la Serie A2 sono stati, inoltre, deliberati i criteri di ammissione ai campionati, proposti dalla Comtec, per la prossima stagione. Il Consiglio Federale, sempre su proposta Comtec, ha deliberato un'ammenda di quattromila euro alla Red October Cantù per adempimenti ritardati in ambito amministrativo-contabile. E' ufficiale anche la disponibilità di candidatura per far parte dell'organizzazione dell'EuroBasket 2021.

Per la tematica arbitri e relativa al Settore Giovanile, il Consiglio Federale ha approvato un progetto di reclutamento arbitrale e un nuovo format per lo svolgimento delle Finali Nazionali Giovanili con l’assegnazione dei titoli italiani mediante Final Four per ogni categoria.