Sacchetti: "Mai vincenti ad Avellino? La storia insegna..." "C'è sempre una prima volta": il coach della Vanoli recupera Johnson-Odom

di Carmine Quaglia

"Andiamo a giocare ad Avellino contro un roster, la Sidigas Avellino, che ha occupato anche il primo posto in campionato e che comunque figura tra le prime quattro in classifica. Tutto questo indica il valore dei prossimi avversari". Il coach della Vanoli Cremona, Meo Sacchetti, ha presentato così la sfida di domani al PalaDelMauro. I lombardi affronteranno la Scandone anche con Darius Johnson-Odom, recuperato con il ricorso accolto dalla Corte d'Appello che ha cancellato le due giornate di squalifica inflitte all'atleta USA: "Reputo Milano ancora la favorita per lo Scudetto, ma Avellino, con il recupero completo di Lawal, è la squadra che può mettere più in difficoltà l'Olimpia, al pari di Venezia".

Cremona mai vincente al PalaDelMauro: "Sul loro campo, in questa stagione, hanno vinto solo Brescia con un overtime e Milano. - ha aggiunto Sacchetti - Significa che, al di là della forza di squadra, quello di Avellino è un parquet, un campo dove non è facile giocare. E' un campo dove la Vanoli non ha mai vinto in Serie A, ma la storia insegna che può esserci sempre una prima volta. E noi andremo lì certamente per giocarci la nostra partita cercando di fare la nostra pallacanestro".

Il massimo sforzo per l'obiettivo play off: "Sappiamo che, per provare a vincere ad Avellino, contro un roster così forte, dobbiamo fare una prestazione di alto livello. E' logico che, se anche loro giocheranno una grande partita, i valori in campo sono diversi. Da qui alla fine della stagione, con lo spirito che abbiamo, dobbiamo cercare di vincere più partite possibili per mantenere viva la speranza di giocare i play off".

