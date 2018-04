Verso Avellino-Cremona, i numeri e le curiosità del match Si ripartirà dal 2-0 lombardo in stagione. Vanoli mai vincente al PalaDelMauro

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino è ormai pronta ad ospitare la Vanoli Cremona, domani con palla a due alle 17, per la venticinquesima giornata di Serie A. Si ripartirà dal 2-0 lombardo in stagione (86-73 nella gara d'andata al PalaRadi, 82-89 in Coppa Italia, nel quarto di finale a Firenze). La Scandone è sempre vinto contro la Vanoli nelle gare casalinghe di campionato: 8 vittorie in 8 sfide. Sono 18, invece, i precedenti tra il coach biancoverde, Stefano Sacripanti, e il tecnico di Cremona, Romeo Sacchetti, in vantaggio sul collega canturino (11-7).

Le curiosità - La guardia della Vanoli Cremona, Drake Diener, a -9 da quota 4500 punti in massima serie. L'esterno di Fond du Lac ha esordito in Italia nel 2006, in Legadue, a Castelletto Ticino per approdare in massima serie, l'anno successivo, con l'avventura a Capo d'Orlando, guidato in panchina dall'attuale coach, Meo Sacchetti.

Gli ex - Proprio Drake Diener è uno degli ex di turno. Il giocatore USA ha vestito la canotta della Scandone nel 2008/2009, la stagione dell'Eurolega per i lupi. Da parte Avellino, sono due gli ex. Jason Rich ha indossato la maglia della Vanoli nel 2012 e nel campionato 2013/2014. Due stagioni a Cremona anche per Lorenzo D'Ercole nel biennio 2010/2012.

I numeri individuali e di squadra - Avellino e Cremona sono due delle squadre che realizzano di più in questo campionato. Al vertice della speciale classifica c'è la Red October Cantù con 87 punti di media, al secondo posto il Banco di Sardegna Sassari con 86.4, seguita dalla Vanoli (83.7) e dalla Sidigas (83.4). Sarà anche la sfida tra due top-scorer: Jason Rich è primo con una media 19.9 punti, Johnson-Odom viaggia al ritmo di 18.1 punti a gara. Ottime cifre di squadra anche al tiro da 3: Avellino è prima in A con il 40.4 per cento, Cremona è terza con il 37.2.

Gli arbitri - Sidigas-Vanoli sarà diretta dai signori Enrico Sabetta (Termoli), Fabrizio Paglialunga (Massafra) e Gianluca Calbucci (Pomezia).