Scandone, prova di forza: travolta Cremona 95-72 Cinque uomini in doppia cifra per la Sidigas Avellino nel successo sulla Vanoli

di Carmine Quaglia

Rileggi la cronaca del match quarto per quarto

Ultimo quarto - Parziale di 11-4 per gli ospiti limitato da Fesenko che appoggia e subisce fallo da Sims (83-66 a 6'29'' dal termine). Fitipaldo, in entrata, per la quota 85 e la Vanoli chiama time-out. Ancora Fitipaldo e l'ulteriore canestro con firma Wells determinano il nuovo ventello (89-68) e Sacchetti ordina ancora minuto di sospensione al 36'. Alley-oop Scrubb-Wells e Avellino supera quota 90 (91-70 al 38'). Wells e Scrubb regalano spettacolo sul finale, in particolare l'ala piccola USA vola al ferro ai limiti del pitturato (95-72 a 51 secondi dal termine, spazio anche per Parlato). Avellino vince con il risultato di 95-72.

Terzo quarto - Scrubb inaugura la ripresa con una tripla dall'angolo e viene seguito da Fesenko in appoggio e da Rich con una conclusione dalla media (60-42 al 23'). Sull'accenno di rientro cremonese, Avellino si riaccende immediatamente con Rich e Scrubb e sul 67-45 costringe Cremona al time-out al 25'. Gestione biancoverde di un vantaggio largo e conquistato con merito (74-51 al 29'). Lawal batte Sims con il primo passo e costringe l'avversario all'antisportivo. Parziale di 77-55 al 30'.

Secondo quarto - Impatto deciso anche nella seconda frazione per gli irpini. Wells realizza da sotto sul finale di azione. Portannese commette fallo su Lawal: il centro biancoverde si rialza solo dopo alcune flessioni, di carica dal punto di vista emotivo, che accendono il PalaDelMauro. Diener in transizione realizza da 3 e Sacripanti chiama time-out sul 28-22. Avellino avanti di 6 anche al 13'. La Scandone torna sul +10 con Leunen e i liberi di Rich. Canestro e fallo per Fesenko. Vantaggi in attacco per la Sidigas che firma con Leunen il +14 (42-28 al 16'). Di striscia, Rich realizza anche il +16 (46-30 e time-out Vanoli al 17'). Fluidità dentro e fuori l'area per la Sidigas che scollina quota 50 al 19'. Martin realizza l'ultimo canestro del primo tempo: 53-39 al 20'.

Primo quarto - Avellino presenta Fitipaldo e Scrubb in quintetto con Rich, Leunen e Fesenko. Avvio di intensità su entrambi i lati del campo: 7-4 biancoverde al 3'. Lupi sul +5 con la schiacciata di Fesenko (13-8 al 4'). Errori in serie per Cremona in attacco, Avellino è chiamata a capitalizzare (15-10 al 6'). La tripla di Scrubb vale il +8. D'Ercole firma da 3 il massimo vantaggio biancoverde (21-12 all'8'). Sulla schiacciata di Lawal, la Vanoli è costretta a chiamare il time-out (23-12). Al rientro in campo, Wells spara la tripla del +14. Fontecchio accusa problemi fisici dopo un rilascio al tiro da oltre l'arco. Finale di quarto con il vantaggio in doppia cifra (26-15 al primo intervallo).

Anteprima

La Sidigas Avellino ospita la Vanoli Cremona per la venticinquesima giornata di Serie A. Stefano Sacripanti non potrà contare su Ariel Filloy. L'italo-argentino non sarà a referto: seguirà il match da bordocampo, al fianco del lungodegente Hamady N'Diaye. Ieri sera, la vittoria esterna di Cantù a Bologna (83-88). Alle 12, successo di Brescia che ormai blinda il terzo posto sulla Scandone vincendo contro Sassari (76-80 in terra sarda). Il turno prosegue con Avellino-Cremona e Capo d'Orlando-Varese (palla a due alle 17). Alle 17.45, Milano-Torino. Alle 18 Reggiana-Venezia. Alle 18.30 Pesaro-Pistoia. Alle 20.45 Trento-Brindisi.