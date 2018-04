Avellino-Cremona 95-72, Sacchetti: "Non si può giocare così" VIDEO | Il commento post-gara del tecnico della Vanoli dopo la sconfitta rimediata con la Sidigas

di Carmine Quaglia

Il coach della Vanoli Cremona, Romeo Sacchetti, non nasconde l'amarezza per un match perso contro la Sidigas Avellino: "Abbiamo giocato con decisione e con poca precisione. Contro una squadra di vertice come Avellino non si può giocare così. Hanno meritato di vincere e non possiamo trovare scuse per quanto proposto. Sinceramente non mi aspettavo questo tipo di prova. Sono arrabbiato anche per come abbiamo gestito i falli. La prima penalità, nel terzo quarto, l'abbiamo commessa dopo 7 minuti. Mi aspettavo altro dal punto di vista caratteriale".

Il valore di Avellino: "La Sidigas ha dimostrato il grande potenziale, a noi non è andato nulla per il verso giusto. Bravura anche di Avellino che ci ha chiuso tante fonti di gioco. Shane (Lawal, ndr) l'avevo visto bene già contro Venezia. Deve lavorare ancora tanto, ma sta crescendo e già nei play off Avellino avrà il vero Lawal".

