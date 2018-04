Scandone, Sacripanti-Oldoini: staffetta nel post-gara VIDEO | Avellino-Cremona 95-72: la conferenza dopo il successo della Sidigas sulla Vanoli

di Carmine Quaglia

La conferenza stampa post-gara presenta la novità di una staffetta irpina: incipit del coach, Stefano Sacripanti, parola poi all'assistant, Massimiliano Oldoini.

"Ci tengo a sottolineare due aspetti. E' evidente che quando ci alleniamo con intensità e continuità riusciamo ad aumentare il ritmo ed oggi sono particolarmente contento. - ha spiegato Sacripanti - Inoltre, pur non sapendo nulla sull'impiego di Filloy, mercoledì ci sarà un match importantissimo e storico per la squadra e per la città. Bisogna prenderne coscienza ed è senza dubbio un vanto per tutti. Quello di rappresentare la città di Avellino e la proprietà. E' uno splendido traguardo per tutti quelli che ci seguono".

Il focus sul match vinto con le parole di Oldoini: "Ringrazio Pino per avermi lasciato la parola. Abbiamo vinto con Cremona grazie all'energia, all'intensità e alla corsa. In settimana, nonostante qualche difficoltà, abbiamo alzato i ritmi a livello atletico. Il nostro obiettivo era di giocare oggi con alta intensità. Come ha detto il coach, mercoledì avremo una gara importante, anche di più e ci sarà poi un altro match domenica. La condizione fisica è un fattore determinante. La squadra ha risposto presente anche per mentalità, continua lungo i 40 minuti con percentuali ottime e con i parziali a dimostrarlo. Tutti hanno dato il proprio contributo giocando con attenzione e tutto ciò ci ha permesso di portare ben 5 uomini in doppia cifra".

