Scandone, cifre super dal campo nel segno di Wells L'ala piccola USA va oltre lo spettacolo e mostra segnali di gran crescita nel sistema Sidigas

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino ritrova il successo in campionato. I lupi hanno superato la Vanoli Cremona realizzando dal campo con percentuali super. La squadra biancoverde ha firmato contro i lombardi la miglior prestazione al tiro della stagione tirando con il 63.8 per cento nel totale di tiri da 2 e da 3 (37 realizzazioni su 58 tentativi). La percentuale è utile anche per registrare una valutazione complessiva da 134, seconda solo al picco di 135, frutto del 101-71 contro la The Flexx Pistoia, sempre al PalaDelMauro, nella diciannovesima giornata, prima della sosta per la Coppa Italia.

Nel 95-72 sulla Vanoli, spicca Dez Wells che sigla la miglior prestazione della stagione in termini di punti. I 18 realizzati contro il roster di Meo Sacchetti cancellano il precedente picco di 17 ottenuto con Pistoia e Bologna. L'ala piccola di Raleigh non sembra più limitarsi al semplice spettacolo in schiacciata, per altro confermato sul finale di gara, ieri pomeriggio, nella struttura sportiva irpina. In precedenza, numeri importanti e prova di solidità che conferma la crescita dell'ex Oklahoma City Blue nel sistema gestito da coach Stefano Sacripanti. Wells ha chiuso la gara contro Cremona con la miglior valutazione personale (24) superando quota 20 registrata contro Brescia.

La programmazione della ventisettesima giornata - La Legabasket ha ufficializzato il calendario relativo alla ventisettesima giornata. Il match che vedrà protagonista la Sidigas Avellino sul parquet della Betaland Capo d'Orlando non ha subito variazioni: confermato l'orario classico delle 18.15 per la sfida di domenica 22 al PalaFantozzi.

Legabasket Serie A - 27° turno

Sassari-Venezia: 22/4 ore 12

Pesaro-Cantù: 22/4 ore 17

Orlandina-Avellino: 22/4 ore 18.15

Bologna-Varese: 22/4 ore 18.30

Brescia-Milano: 22/4 ore 19

Brindisi-Cremona: 22/4 ore 20

Trento-Pistoia: 22/4 ore 20.45

Reggiana-Torino: 23/4 ore 20.45