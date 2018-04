Europe Cup | Avellino vince, ma spreca: solo +3 con Bakken Tutto rinviato al ritorno, ma con un solo possesso di vantaggio nell'aggregato

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino vince con il Bakken Bears nella gara d'andata della semifinale di Europe Cup, ma spreca il divario in doppia cifra negli ultimi minuti. Finale di 75-72 e quindi solo +3 biancoverde alla ripresa dei giochi nel match di ritorno a Risskov, sobborgo di Aarhus.

Rileggi la cronaca del match quarto per quarto

Ultimo quarto - Diouf permette il rientro danese sotto la doppia cifra (67-56 al 33'), rinnovato da Akoon-Purcell. Rich, da 3, in transizione, riporta Avellino sul +12 (72-60 al 36'). Serata splendida per Diouf che, ai piazzati, aggiunge anche la tripla del -9 (72-63 al 37' e 22 punti personali per il senegalese). Diouf va di assist per la bomba di Jukic (-6 Bakken). Fesenko subisce fallo proprio da Diouf: segna, ma non completa il gioco da 3 punti (74-66 al 38'). Akoon-Purcell affonda il -4 al 38'. I Bears cancellano altri due punti di ritardo. Rich fa 1/2 ad 11 secondi dalla fine del match. Avellino vince 75-72. Solo +3: spreco per la Sidigas. Tutto in gioco nel ritorno in programma mercoledì a Risskov.

Terzo quarto - Avellino prova a correre in avvio di ripresa (41-33 al 21'). La tripla di Leunen vale il +11 irpino. L'ala grande di Vancouver lancia Fesenko per l'alley-oop del 47-34 a 6'55'' dal termine del terzo periodo. Avellino consolida il divario in positivo (52-38 al 26'). Laerke risponde a Rich dai 6.75 (55-45 al 27'). Wells, in alley-oop, respinge il tentativo di rientro dei danesi favorito da Akoon-Purcell e Darboe. Bomba di Filloy per il 62-50 al 29'. Anche D'Ercole va a segno da oltre l'arco: tripla del 65-52 con cui si chiude il terzo periodo.

Secondo quarto - Parziale di 5-0 del Bakken nei primi due minuti del secondo periodo. La tripla di Zerini consente ad Avellino il rientro immediato sul 18-20. Fesenko impatta con la schiacciata. Diouf rilancia i Bears, lupi sul -2 con il piazzato di Rich. Un contropiede della guardia USA determina la nuova parità a quota 24 al 16'. Piccoli strappi da una parte e dall'altra. Rich va di striscia per il 34-31 a 1'12'' dal termine del primo tempo. Sulla sirena per l'intervallo lungo, nuova tripla di Rich per il 37-31 con cui si rientra negli spogliatoi.

Primo quarto - Avvio deciso per Avellino che però commette qualche errore di troppo in attacco. Nessuna firma danese in 2 minuti e 13 secondi: 6-0. In uscita dal time-out del Bakken, primo canestro degli ospiti con Diouf. Akoon-Purcell e ancora Diouf impattano con il controparziale. Scrubb realizza l'8-6 Avellino. Le triple di Bishop e Darboe valgono il sorpasso dei danesi (10-12 all'8'). La tripla di D'Ercole scuote la Sidigas in attacco. Risposta di Pederson da oltre l'arco: finale di primo periodo 15-15.

Anteprima

La Sidigas Avellino affronta i danesi dei Bakken Bears nella gara di andata della semifinale di FIBA Europe Cup. Filloy torna a referto dopo aver saltato la gara contro Cremona. L'italo-argentino ha recuperato dal fastidio alla caviglia e dalla sospetta labirintite.