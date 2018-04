Avellino-Bakken 75-72, Sacripanti: "Paghiamo disattenzioni" Il commento del coach biancoverde dopo la gara d'andata della semifinale di Europe Cup

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino vince contro i Bakken Bears, ma non con il divario che era emerso per larghi tratti del match. La Scandone si presenterà in Danimarca con il solo +3, frutto del 75-72 finale del PalaDelMauro: "C'è rammarico per non aver chiuso con 8, 10 punti di vantaggio una gara che, per oltre 30 minuti, abbiamo guidato in modo consistente. - ha spiegato il coach della Sidigas, Stefano Sacripanti, nel post-gara - "Gli avversari sono molto fisici, con atletismo e, in modo particolare, Diouf ci ha fatto molto male con 26 punti. Ci tocca trovare la giusta cura sui short roll e sui pich n pop con cui stesso Diouf ha realizzato ottimi canestri. Abbiamo giocato una buona pallacanestro per 30 minuti con tanto movimento di palla. Negli ultimi dieci minuti siamo incappati in disattenzioni: abbiamo avuto un calo in attacco, ci è mancata lucidità e dovremo lavorare per risolvere questo aspetto".

Verso il match di ritorno: "Abbiamo vinto di 3 e dobbiamo ragionare come fatto nelle precedenti gare di ritorno. Andremo in Danimarca per vincere lavorando su quello non è andato benissimo oggi. Sarà difficile con un palazzetto che è già sold-out, ma proveremo a strappare il pass per la finale con tutto quello che abbiamo".