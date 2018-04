Scandone, D'Ercole: "Tutti insieme per il finale di stagione" VIDEO | Fitipaldo, Filloy, D'Ercole e il team manager De Paola per l'evento "Sguardi" al Cimarosa

di Carmine Quaglia

Nel tardo pomeriggio, una delegazione della Sidigas Avellino ha preso parte, al Conservatorio "Domenico Cimarosa" di Avellino, alla rappresentazione teatrale "Sguardi", messa in scena dai ragazzi di "Villa Dora" in collaborazione con i ragazzi del Centro Socio-Educativo dell'Associazione di Cultura e Volontariato Enzo Aprea e che affronta il tema della diversità, intesa come fonte di ricchezza e crescita reciproca. Per la società irpina erano presenti il team manager Gaetano De Paola e i cestisti Ariel Filloy, Bruno Fitipaldo e Lorenzo D'Ercole: "Siamo contenti di essere qui. - ha spiegato D'Ercole - Ci tenevamo come società, come club, a venire ad una manifestazione così importante. Siamo in rappresentanza di tutta la squadra per una rappresentazione così importante per la città. Era importante avere una nostra presenza".

I prossimi obiettivi di squadra: "Inizia la parte importante della stagione. - ha commentato la guardia biancoverde - Ci saranno gli eventi più importanti davanti a noi. Ci sarà il ritorno della semifinale e speriamo la finale di FIBA Europe Cup. Poi ci sarà il finale di stagione in Italia, i play off. Siamo molto concentrati per il nostro percorso. Abbiamo bisogno di tutta la città, di tutto il pubblico. Tutti insieme penso che possiamo toglierci delle soddisfazioni".

