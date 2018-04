Scandone, Sacripanti: "Il massimo da qui alla fine" VIDEO | Il coach biancoverde ha presentato il prossimo match di campionato

di Carmine Quaglia

"E' una partita che ci richiama tanti aspetti: dobbiamo far punti per il nostro campionato, per la nostra classifica anche perché giochiamo in casa". Coach Stefano Sacripanti ha presentato il match che la sua Sidigas Avellino ha in programma domenica alle 17.30 al PalaDelMauro quando i lupi sfideranno la Vuelle Pesaro: "Per il gioco di squadra, credo che, con dedizione e fatica, stiamo provando ad allenarci con più intensità. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Il processo di crescita per la qualità di gioco è sicuramente un lato da non trascurare. E' chiaro che siamo focalizzati sulla prossima partita, ma mercoledì abbiamo una gara che vale tanto per la nostra stagione".

La gestione del match con Pesaro: "Devo essere bravo con i giocatori per ottenere il giusto approccio nella prossima gara. Dovremo giocare per 40 minuti senza distrazioni e spero di essere messo in condizione dagli stessi giocatori per fare le rotazioni opportune in ottica europea. Spero di rivedere un Ariel (Filloy, ndr) in crescita per minutaggio. Speriamo di metterlo in condizioni di crescere per intensità. Valuteremo bene lo stato del ginocchio di Fesenko che ha avuto qualche problema ieri e poi attendiamo novità anche da Shane (Lawal, ndr). Abbiamo due giorni per preparare la gara con Pesaro. C'è da gestire la condizione generale di squadra".