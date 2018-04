Sidigas Avellino, N'Diaye: ritorno in gruppo tra 15 giorni Radiografia a Villa Stuart per il centro senegalese: buone notizie dalla Capitale

di Carmine Quaglia

Il coach della Sidigas Avellino, Stefano Sacripanti, potrebbe ritrovare in gruppo Hamady N'Diaye tra due settimane. Nel pomeriggio, la società irpina ha definito, tramite comunicato, le nuove tappe di recupero del centro senegalese, fermo dalla pausa Nazionali post Coppa Italia. Dopo la terapia conservativa senza intervento non andata a buon fine, l'operazione al quinto metatarso del piede destro ha sortito gli effetti sperati. La radiografia, effettuata in mattinata alla Clinica Villa Stuart, a Roma, ha confermato i progressi. Già da domani, il lungo di Dakar inizierà il progressivo processo di riatletizzazione agli ordini del preparatore fisico della Sidigas, Silvio Barnabà. La Scandone ha presentato anche la tempestica del recupero definitivo: N'Diaye potrebbe rientrare in gruppo tra 15 giorni quando, però, il pivot sarà soprattutto rivalutato prima di tornare definitivamente nella mischia.

Gli arbitri di Avellino-Pesaro - La sfida tra la Scandone e la Vuelle, in programma domenica alle 17.30 al PalaDelMauro, sarà diretta dai signori Roberto Begnis di Crema, Gabriele Bettini di Bologna e Andrea Bongiorni di Pisa.

