Verso Avellino-Pesaro, i numeri e le curiosità del match Irpini e marchigiani reduci da un successo che ha chiuso una striscia di tre sconfitte

di Carmine Quaglia

Ultime ore di preparazione in casa Scandone Avellino e Vuelle Pesaro. Domani, alle 17.30 al PalaDelMauro, tra i due roster sarà sfida valida per la ventiseiesima giornata della regular season in Serie A. Sia gli irpini che i marchigiani sono reduci da una vittoria che ha bloccato la striscia negativa di tre sconfitte. Domenica scorsa, Avellino ha superato la Vanoli Cremona con il risultato di 95-72, Pesaro ha battuto la The Flexx Pistoia (80-72). L'ultima vittoria della Vuelle al Del Mauro è datata 13/10/2013 con i biancorossi vincenti sulla Sidigas con il risultato di 77-80.

Le curiosità - Sarà la prima sfida tra Stefano Sacripanti e Massimo Galli.

Gli ex - L'unico è il coach della Sidigas, Stefano Sacripanti che ha guidato dalla panchina il club marchigiano dal 2007 al 2009. Fu la prima esperienza, nei club, lontana dalla sua Cantù.

I numeri individuali e di squadra - Al tiro da 3 punti emerge una differenza abissale: la Scandone è prima con il 40.9 per cento, la Vuelle è ultima con il 29.3. E' un testa-coda anche per gli assist: prima Avellino con una media di 18.4, Pesaro è sedicesima su sedici con 11.9. I due roster presentano i due top-scorer del campionato, ma non sarà sfida ravvicinata. Jason Rich si conferma primo con la media di 19.7 punti a partita. Dallas Moore è secondo con 18.7 punti a gara, ma l'esterno dei marchigiani è infortunato e dovrebbe saltare tutte le gare da qui al termine del campionato. Jason Rich è nella top 10 del campionato anche per la percentuale dal campo con il 49.4. Nella stessa classifica è presente Eric Mika di Pesaro al terzo posto con il 53.5.

Gli arbitri - Avellino-Pesaro sarà diretta dai signori Begnis, Bettini e Bongiorni.