LIVE | Avellino-Pesaro, lupi avanti di 11 al 20' Segui il commento quarto per quarto del match tra la Scandone e la Vuelle

di Carmine Quaglia

Secondo quarto - Braun realizza da 3, risposta immediata di Zerini (34-28). Da oltre l'arco, ancora la Sidigas con Filloy e Rich per il 40-32 al 13'. Clarke tocca quota 17 personali con la tripla del 40-35. Wells, prima con il piazzato, poi con l'alley-oop grazie all'assist di Lawal, firmano il 44-35. Braun chiude un gioco 4 punti (tripla dall'angolo con fallo sul tentativo di stoppata di Lawal in allungo: 48-41 al 17'). Pesaro non molla la presa e rientra fino al -4 a 2'34'' alla fine del primo tempo. Avellino si rilancia subito e D'Ercole, in transizione, finalizza un buon momento con l'appoggio al tabellone del 57-46 (time-out Vuelle a 45'' dal termine del quarto). Il divario si conferma al 20' (59-48 fine primo tempo).

Primo quarto - Mika e Clarke regalano il 4-9 al 2' per gli ospiti. Fitipaldo e Leunen piazzano il break di 6-0 per il sorpasso immediato, ma Clarke vola ad otto punti personali per il 10-14 al 5'. Scrubb limita il divario per il -1 al 6' (15-16). Il primo fallo del match arriva a 3 minuti e 25 secondi dal termine: 2+1 per Rich con la prima penalità per Bertone (18-19). Ancellotti innesca Omogbo per l'affondata del 18-23 (time-out Avellino a 2'34'' dal termine del periodo). In uscita, tripla di Rich, schiacciata di Wells per la parità a quota 23. Avellino chiude il quarto con le due triple di Rich e Zerini e chiude avanti di 6 al 10' (31-25).

Anteprima

La Sidigas Avellino ospita la Vuelle Pesaro per la ventiseiesima giornata di campionato. Biancoverdi al completo: compleanno per Dez Wells (l'ala piccola USA compie 26 anni). La Scandone punta a rafforzare il quarto posto prima di partire per la Danimarca. Ad Aarhus, i lupi andranno a caccia del pass utile per la finale di Europe Cup contro i Bakken Bears.