Sacripanti: "Gestione per un pensiero fisso, la Europe Cup" Il commento del coach della Sidigas Avellino dopo il 103-81 contro la Vuelle Pesaro

di Carmine Quaglia

"Siamo felici di aver ottenuto quello che avevamo studiato in settimana: abbiamo vinto senza particolari difficoltà e facendo ruotare tutti i giocatori. Sabato, Fesenko e Lawal non si sono allenati. Ho concesso un giorno di riposo, ma al di là di questo aspetto abbiamo gestito la situazione al meglio". Questo il commento del coach biancoverde, Stefano Sacripanti, al termine di Avellino-Pesaro 103-81: "Faccio i complimenti alla Vuelle per come ha approcciato al match e per come ha giocato il primo quarto. Clarke e Mika hanno disputato un match di altissimo livello e lo dico al di là dell'amicizia che mi lega a Massimo Galli. - ha aggiunto il tecnico canturino - Nel corso del match, però, non hanno più saputo tenere la nostra forza e la nostra rapidità offensiva. Filloy è riuscito ad avere un minutaggio che mi soddisfa dopo una fase complicata e, in generale, possiamo essere contenti per come è andato il match. E' inutile nasconderlo: il nostro pensiero fisso è rivolto alla gara di mercoledì. Contro una squadra atletica e fisica, in tutti i ruoli, come i Bakken Bears, l'energia e i dettagli tecnici e di tattica saranno decisivi e dovremo essere pronti di testa per garantirci una buona gestione".