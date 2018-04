Verso Bakken-Avellino, De Gennaro: "Vogliamo la finale" La presentazione della seconda gara di semifinale in Europe Cup con l'assistant biancoverde

di Carmine Quaglia

Domani, alle 18.30, la Sidigas Avellino affronterà al "Vejlby Risskov Hallen" di Risskov, sobborgo di Aarhus, i danesi dei Bakken Bears per la seconda gara della semifinale di FIBA Europe Cup. Alla vigilia del match con i biancoverdi già in Danimarca per preparare la sfida, ecco la presentazione dell'assistant coach della Scandone, Gianluca De Gennaro: "I Bakken Bears hanno un bel roster che, nella prima gara, ha dimostrato tutto il valore dal punto di vista fisico e tecnico. - ha spiegato l'assistente irpino - Il team danese può contare su giocatori di alto livello, capaci di correre tantissimo per il campo, con transizioni e con tanti rimbalzi offensivi. Nella gara d'andata, Michel Diouf ci ha messo in grande difficoltà chiudendo il match con percentuali impressionanti: è un giocatore che possiede un buon tiro dalla media, per cui dovremo essere bravi nel riuscire a limitarlo da questo punto di vista. Altri giocatori da tenere sotto controllo sono sicuramente Crockett, Akoon-Purcell e Bishop, che in casa, davanti al loro pubblico, si esaltano molto".

Le chiavi del match: "Ci vorrà una difesa forte da parte nostra. - ha aggiunto De Gennaro - Dovremo evitare di concedergli un numero alto di possessi perché, in casa, mostrano di saper giocare una buona pallacanestro e infatti lì hanno perso solo 5 partite tra campionato e Coppa. Dovremo inoltre ostacolarli nei rimbalzi offensivi, dal momento che hanno una media di 15.5 a partita: al PalaDelMauro, nel match di andata, ne presero ben 16. Dal punto di vista offensivo, invece, dovremo muovere il più possibile la palla e cercare di imporre il nostro ritmo. Il pubblico come è giusto che sia vorrà spingerà la squadra al massimo, ma noi andremo lì consapevoli dei nostri mezzi, con la chiara intenzione di fare di tutto per difendere i 3 punti di vantaggio acquisiti lo scorso mercoledì e per riuscire a strappare la qualificazione alla Finale di FIBA Europe Cup, a cui teniamo tantissimo".