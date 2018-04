La Scandone fa la storia: è in finale di Europe Cup Brividi nel secondo tempo, dopo il +15 al 20': i lupi giocheranno la prima finale europea

di Carmine Quaglia

Ultimo quarto - Canestro dei padroni di casa in apertura di ultima frazione. Darboe firma la tripla della parità a quota 60 al 31'. Jukic, in lunetta, realizza il 2/2 del vantaggio danese, rinnovato da Bishop (64-62 al 33'). Solo +1 per la Sidigas nell'aggregato. Al termine di un'azione corale, D'Ercole piazza la bomba del +1 irpino nel match. Nuova parità con la tripla di Jukic a quota 67. Sorpasso danese ancora ad opera di Jukic, cancellato dall'affondata di Fesenko. Ritmi alti: Diouf realizza il 72-71 al 37'. D'Ercole manda a bersaglio il piazzato del nuovo vantaggio irpino (72-73). Lupi sul +3 ad 1'40'' dal termine. Fesenko appoggia il +5 per il complessivo +8. Rich, in entrata, firma il canestro del +7 nel match (ultimi secondi di gara). Avellino ha in pugno il match: solo gestione del possesso. Serie di falli prima raggiungere la lunetta. La Sidigas vince in Danimarca e vola in finale di Europe Cup. Risultato di 72-82 per un aggregato di +13.

Terzo quarto - Avellino gestisce il divario in doppia cifra: l'appoggio di Akoon-Purcell vale per i danesi il solo -11 (42-53 al 23'). Parziale di 17-3 per il Bakken chiuso da Filloy (50-57 al 26'). Diouf con uno dei piazzati visti ad Avellino firma il -5 (55-60 al 28'). Con il medesimo punteggio si chiude il terzo periodo.

Secondo quarto - Bishop e Crockett in tandem sono i fattori offensivi dei Bakken Bears. Fesenko già in doppia cifra, Filloy, Rich e Wells la sfiorano: Avellino corre e domina nella seconda frazione con il 31-45 a 39 secondi dal termine del primo tempo. Parziale di 33-48 con la Scandone da +18 complessivo nel doppio confronto all'intervallo lungo.

Primo quarto - Avvio a ritmi altissimi (8-13 al 4') con Avellino che tiene a bada la corsa dei danesi con attacchi veloci, ma di lettura. Fitipaldo sbaglia un facilissimo appoggio al tabellone in contropiede: attacchi in calo (10-13 al 7'). Da una stoppata di Wells, nasce un mini-break determinato dall'ala piccola USA e da Filloy (13-18 al 9'). Parziale di 15-18 al primo intervallo.

Anteprima

La Sidigas Avellino è a Risskov, sobborgo di Aarhus (Danimarca): palla a due alle 18.30 per la seconda gara di semifinale in Europe Cup tra i Bakken Bears e i biancoverdi. Si riparte dal +3 irpino (75-72) maturato all'andata, sette giorni fa, al PalaDelMauro. Lupi a caccia di un pass storico: l'accesso alla prima finale in una competizione europea.