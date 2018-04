Europe Cup: rischia anche Venezia, ma è finale con Avellino VIDEO | Derby italiano nell'atto conclusivo della seconda competizione FIBA

di Carmine Quaglia

L'Umana Venezia rischia in Olanda, si ritrova sotto di 10 al 34' con il brivido di un possibile overtime, ma trova nella tripla di Haynes e nella schiacciata in contropiede di Bramos, la forza di strappare il pass per la finale di FIBA Europe Cup. La Reyer cade a Groningen contro il Donar (finale di 83-80), ma grazie al +10 dell'andata raggiunge la Sidigas Avellino nell'atto conclusivo della seconda competizione FIBA. Agli olandesi non bastano i 23 punti di Brandyn Curry e i 21 di Evan Bruinsma. Gli uomini decisivi per il finale di gara sono stati anche i migliori realizzatori di Venezia: per Bramos serata da 16 punti, per Haynes match da 13 punti. In doppia cifra per gli orogranata anche Watt con 12 e Daye con 10.

L'incrocio Avellino-Venezia non è un inedito in Europa: nella passata stagione, gli irpini e i lagunari si affrontarono negli ottavi di finale di Basketball Champions League. I veneti, vincenti all'andata al Taliercio, conquistarono l'accesso ai quarti al PalaDelMauro e completarono il percorso nella prima coppa FIBA con la partecipazione alle Final Four di Tenerife, prima di ritrovare Avellino nella semifinale play off (serie vinta dalla Reyer con il 4-2 al DelMauro), viatico verso lo Scudetto 2017 conquistato a Trento. La Scandone ospiterà la Reyer in Gara 1 di Finale mercoledì 25 al PalaDelMauro. Il ritorno si disputerà mercoledì 2 maggio al Taliercio di Mestre. In palio la Europe Cup nel doppio confronto con vittoria in aggregato tra andata e ritorno come avvenuto per i turni precedenti.

