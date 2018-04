Verso Orlandina-Avellino, i numeri e le curiosità del match Due giocatori della Scandone pronti a raggiungere nuovi record in canotta biancoverde

di Carmine Quaglia

Dopo la qualificazione alla finale di Europe Cup, la Sidigas Avellino tornerà in campo domani, con l'orario classico delle 18.15, per sfidare in campo esterno la Betaland Capo d'Orlando. Quartultimo match di campionato per i lupi (Serie A lanciata verso la ventisettesima giornata) che saranno di scena al PalaFantozzi contro i paladini in lotta salvezza e reduci dal successo di Brindisi che ha consentito l'aggancio alla Vuelle Pesaro e il sorpasso nella classifica effettiva in virtù degli scontri diretti con i marchigiani. L'Orlandina non batte Avellino in casa dal 2 marzo 2008 (Pierrel-Air 84-76). Da lì, quattro vittorie consecutive per la Scandone dal rientro dei paladini in A. Tra le guide tecniche, 6-5 tra Sacripanti e Mazzon.

Le curiosità - Maarty Leunen è pronto a superare quota 3000 minuti in Serie A con la canotta della Sidigas Avellino: 13 minuti d'impiego per raggiungere l'obiettivo già conseguito in passato da Marques Green. Kyrylo Fesenko è ad un solo punto dalla quota 600 con la Scandone nei match di massima serie. Sponda Orlandina, Vojislav Stojanovic è a 2 assist dal raggiungere Gianluca Basile e dal secondo posto nella storia di Capo d’Orlando (primo Pozzecco con 233, secondo Basile con 119, terzo Stojanovic con 117).

Gli ex - Bruno Fitipaldo ha vestito la maglia dell'Orlandina nella scorsa stagione fino al mese di dicembre prima di passare al Galatasaray.

I numeri individuali e di squadra - Numeri da testa-coda per le valutazioni: Avellino è prima con una media di 99.4, Capo d'Orlando è ultima con 70.7. Avellino può contare su 3 giocatori nella top 5 del tiro da 3: primo Scrubb con il 57.6 per cento, Fitipaldo è secondo con il 43.8 e Rich è quinto con 41.6.

Gli arbitri - Orlandina-Avellino sarà diretta dai signori Martolini, Biggi e Boninsegna.