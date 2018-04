Orlandina-Avellino, Brienza: "Con il coltello tra i denti" L'assistant coach della Betaland ha presentato la sfida contro la Sidigas (domani alle 18.15)

di Carmine Quaglia

"La vittoria di Brindisi ci ha dato stimoli e spinta, ma il nostro percorso è solo all'inizio". Nicola Brienza, assistant coach della Betaland Capo d'Orlando, ha presentato il prossimo match dei paladini che ospiteranno, domani alle 18.15, la Sidigas Avellino. L'Orlandina è in lotta salvezza: "L'ultimo successo ci ha aiutato per rimetterci in corsa per confermarci in A (la Betaland ha chiuso una striscia di 20 sconfitte consecutive tra Italia ed Europa, ndr). Ci restano da affrontare altre gare importanti e dovremo farlo con la stessa aggressività. Dopo una vittoria è tutto più semplice, ma eravamo contenti anche della prestazione contro Varese. Adesso tocca a noi portare avanti questo tipo di percorso: c’è molta fiducia e consapevolezza che il lavoro sta pagando“.

Su Avellino: "Domani sarà una gara difficilissima. - ha spiegato Brienza - La qualità del roster e dello staff della Sidigas è indiscutibile. I risultati che hanno ottenuto parlano per loro. Qualsiasi squadra nel campionato italiano è in grossa difficoltà contro Avellino. Li affronteremo con grande rispetto, ma con il coltello tra i denti, perché per noi è fondamentale sfruttare il fattore campo e, indipendentemente da chi sia il nostro avversario, dobbiamo fare una prestazione di alto livello. Avellino è una squadra di grande qualità, con individualità di altissimo livello. Pensiamo solo a Fesenko, Leunen, Rich, ma anche ad un giocatore come Fitipaldo, che a Capo è stato punto di riferimento importantissimo, che sono messi insieme dall’esperienza di coach Sacripanti. Il nostro obiettivo sono i due punti, perché vogliamo rimanere in Serie A e portare avanti il sogno dell’Orlandina“.