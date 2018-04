Avellino, serve un overtime per superare l'Orlandina: 73-77 La Scandone vince al PalaFantozzi: 14 punti per Filloy, 13 per D'Ercole

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino vince al PalaFantozzi di Capo d'Orlando: i lupi vincono contro la Betaland con il risultato di 73-77 dopo un supplementare. Avellino, avanti di 8 al 30' subisce la rimonta dei padroni di casa con un ultimo quarto da 20-12 che porta tutto all'overtime, vinto con brividi dagli irpini.

Rileggi la cronaca del match quarto per quarto

Supplementare - Stojanovic firma il sorpasso, Leunen ribalta nuovamente il punteggio con la tripla del 70-71 al 41'. Stoppata subita da Fitipaldo, Avellino difende sui 24 e costringe l'Orlandina alla palla persa (70-71 che si conferma al 43'). Liberi per Fesenko che sbaglia il primo tentativo, ma segna il secondo (70-72 al 44'). Rich segna il +4 nell'ultimo minuto dell'overtime. In uscita dal time-out, bomba di Stojanovic, risposta immediata di D'Ercole (73-77 a 18 secondi dal termine). Avellino vince con il finale di 73-77.

Ultimo quarto - Smith va a segno per il primo canestro dell'ultima frazione. Zerini firma da sotto il nuovo +8 avellinese. D'Ercole realizza da 3 punti, risposta di Atsur, controrisposta di Filloy (53-64). Segna anche Smith, Zerini affonda il 57-66 al 35'. Stojanovic e Likhodey vanno a bersaglio per il 61-66 al 36'. Tripla di Likhodey (64-68 al 37'). Canestro e fallo subito da Stojanovic (66-68 al 38'). La conclusione di Rich si ferma tra ferro e tabellone: si riparte da una rimessa per la Sidigas avanti di 2 al 39'. D'Ercole sbaglia da sotto, dall'altra parte Smith batte in palleggio Filloy e accomoda la parità a pochi secondi dal termine. Filloy rischia di perdere palla, poi ci prova e becca solo il ferro. Overtime al PalaFantozzi.

Terzo quarto - Fesenko firma da sotto i primi due punti del secondo tempo. Stojanovic sblocca l'Orlandina (37-43). Tripla di Filloy, risposta di Atsur (40-48 al 23'). La Sidigas corre con Scrubb (40-53 al 25'). Knox schiaccia il 42-53 al ritorno in campo dopo il time-out paladino. Smith realizza da oltre l'arco (45-53 al 27'). Parziale siciliano di 7 punti. Lawal riaccende Avellino con un 2+1. Risultato di 48-56 alla fine della terza frazione.

Secondo quarto - Parziale di 9-0 per Avellino con Filloy a finalizzarlo e Atsur a chiuderlo. Ancora Filloy a segno per il 22-27 al 12'. Faust risponde a Lawal (24-29 al 15'). Tripla di Zerini, dall'altra parte ancora la risposta di Faust (27-32 al 16'). Ulteriore bomba per Avellino con D'Ercole: +8 irpino. Il piazzato di Fitipaldo vale la doppia cifra di vantaggio. Knox prova a riaccendere i padroni di casa che subiscono fallo in attacco, commesso da Fesenko. Recuperata di Avellino nel pitturato con il contropiede chiuso da Scrubb (29-39 al 19'). Incredibile 0/3 a cronometro fermo per Rich. Knox realizza ancora da sotto (31-39). Tiro dalla media di Campani a bersaglio (33-39), Avellino risponde con il canestro di Scrubb per il 33-41 all'intervallo lungo.

Primo quarto - Rich e Fesenko rispondono a Knox per il 5-6 al 4'. La tripla di Fitipaldo, ex di turno, e la schiacciata di Fesenko determinano il 5-11 e il time-out dell'Orlandina. In uscita, immediato rilancio dei paladini che, in transizione, con Stojanovic, firmano in alley-oop l'11-13. L'appoggio di Knox vale il sorpasso (15-14) all'8'. Wells, in lunetta, riporta avanti Avellino. Faust realizza da sotto (17-16). Su un nuovo errore offensivo di Wells, contropiede e tripla per Atsur: Orlandina sul +4 al termine del primo periodo di gioco (20-16).

Anteprima

La Sidigas Avellino è pronta per la quartultima sfida di regular season: i lupi calcheranno il parquet di Capo d'Orlando per il match contro la Betaland, ultima in classifica e reduce da un successo che ha posto fine alla striscia di 20 sconfitte tra Italia ed Europa.