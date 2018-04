Sacripanti: "L'overtime ha limitato la gestione dei minutaggi" Capo d'Orlando - Avellino 73-77 (d1ts): il commento post-gara del coach della Sidigas

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino strappa la vittoria a Capo d'Orlando solo dopo un overtime. Finale di 73-77 per i biancoverdi che sembravano guidare con gestione il match prima di cedere nell'ultimo quarto (20-12 di parziale dal 30' al 40') che hanno portato tutto al supplementare: "Innanzitutto faccio i complimenti a Capo d'Orlando per il bel match e per averci creduto fino all'ultimo secondo con aggressività. - ha affermato nel post-gara il coach della Scandone, Stefano Sacripanti - Hanno recuperato un divario importante portandoci all'overtime. La gara ha avuto molti alti e bassi. E' stata una partita molto dura, molto fisica in un campo molto caldo. Abbiamo mostrato una buona pallacanestro nel secondo e nel terzo periodo. Nell'ultima frazione abbiamo avuto qualche difficoltà realizzativa. L'Orlandina ha mostrato, con questa squadra e questo nuovo sistema, di avere idee chiare e dei giocatori di livello".

Verso l'andata della Finale di Europe Cup: "Oltre a vincere, ovviamente, puntavamo anche a ruotare tutti i dieci giocatori gestendo il minutaggio per non aver atleti che superassero i 25, 30 minuti: l'overtime ha tolto questa possibilità, ma spero che per la gara di mercoledì tutti abbiano la giusta energia e freschezza. Abbiamo conquistato due punti ed è quello che conta: adesso resettiamo tutto e ci concentreremo sulla finale di Europe Cup".