Scandone, Sacripanti: "Finale storica da vivere tutti insieme" Conferenza stampa per il tecnico della Sidigas. Staccati 2500 biglietti a 2 giorni da Gara 1

di Carmine Quaglia

"Una finale europea ha un valore unico, emozionante: sarà la terza finale in tre anni ed è senza dubbio un bel traguardo". E' di per sé un risultato storico per la Sidigas Avellino che, per la prima volta, giocherà un atto conclusivo di una competizione continentale, ma la Scandone punta al bersaglio grosso, ad alzare il primo trofeo del ciclo Sacripanti-Alberani. Il coach della Sidigas ha presentato la finale di Europe Cup nel tardo pomeriggio al PalaDelMauro: "Ci regala tanta adrenalina. - ha spiegato Sacripanti - Alzare il trofeo sarebbe bellissimo anche perché ci ripagherebbe degli sforzi fatti e dei tanti problemi che abbiamo dovuto superare nel cammino. E' una finale storica e ci darebbe enorme soddisfazione vincerla: da mercoledì in due match ci sarà tanto in palio, ma pensiamo subito alla prima gara che si disputerà al PalaDelMauro, poi dopo penseremo al ritorno al Taliercio".

Primo match in casa, l'epilogo fuori: "Il tutto è stato determinato dal ranking FIBA. E' un piccolo svantaggio per noi. Venezia è formazione di altissimo livello, dalle tante risorse e dalla immensa energia. Dovremo essere bravi per solidità e continuità sui 40 minuti in un entrambi i match controllando il ritmo ed evitando gap negativi".

L'equilibrio: "Credo ce ne sarà sia qui che a Venezia. Sarà la voglia di vincere a fare la differenza. Mi chiedi di D'Ercole: l'ho elogiato in particolare qualche settimana fa. E' certamente un valore aggiunto, ma in queste gare sono sicuro che tutti daranno quel qualcosa in più per ottenere qualcosa di tangibile. Non sarà la prima volta solo per Avellino, lo sarà anche per me da head coach. Ho vissuto una finale (Coppa Korac 1991, ndr) ma da assistente. Sono sicuro dell'apporto del pubblico al di là che ci sarà il sold-out o meno". Dal botteghino del PalaDelMauro il dato in serata rivela la chiusura a 2500 biglietti staccati a due giorni da Gara 1.

