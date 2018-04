Notte prima della finale: sale l'attesa per Scandone - Venezia Europe Cup. Il DelMauro non è ancora sold out. Lupi a caccia dell'ipoteca sul trionfo continentale

di Marco Festa

Domani, Pala Del Mauro, ore 20:30: ecco le coordinate per l'appuntamento con la storia. La Sidigas Avellino è pronta a lanciare l'assalto all'Umana Venezia, ultimo ostacolo sulla strada per la gloria continentale. È conto alla rovescia per la finale di andata della Europe Cup. Che è lì, sul piedistallo, e chiede ormai solo di essere sollevata. Una possibilità di cui, come spiegato nella conferenza stampa di ieri, sarebbe ovviamente ben lieto coach Stefano Sacripanti. Continua la sfida infinita con la Reyer, già giustiziera dei lupi nella scorsa stagione in Champions League e nei play off scudetto. Scontato dire che la concentrazione, contro i campioni d'Italia in carica, dovrà essere massima. Si preannuncia una cornice di pubblico degna dell'evento. È la vigilia di una serata che, in ogni caso, nessuno dimenticherà. A gonfie vele la prevendita, ma c'è ancora disponibilità di tagliandi: l'auspicio della Scandone, ovviamente, è che nella giornata di domani si raggiunta il sold-out per spingere Leunen e compagni a mettere un ipoteca sul successo nel doppio confronto.