Avellino, la Europe Cup per la storia: ecco Gara 1 con Venezia La presentazione di Scandone - Reyer: irpini al completo, lagunari con il turnover tra gli USA

di Carmine Quaglia

Un PalaDelMauro da restyling per l'occasione sul parquet, come d'altronde avverrà per il Taliercio al ritorno: agli abituali loghi per le due metà campo, ecco con il simbolo della competizione, i loghi FIBA sotto canestro e l'hashtag dinanzi al tavolo di direzione gara. Già ieri è stata atmosfera da finale e la tensione sale per un passaggio chiave nell'ottica stagionale. La Sidigas Avellino ha definito gli ultimi dettagli al pari della Reyer Venezia per la prima gara dell'atto conclusivo della Europe Cup 2018 (palla a due alle 20.30). Viaggio in treno per gli orogranata, reduci dal successo di Sassari che ha consentito l'aggancio in vetta all'Olimpia Milano. Anche Avellino è reduce da un successo, il quinto consecutivo tra Italia ed Europa, ottenuto con un overtime a Capo d'Orlando.

Gruppo al completo, parziale riposo per Shane Lawal, di gestione verso Gara 1 in cui Avellino si gioca tanto e si presenterà con tanti tifosi pronti a sostenerla. Con moltà probabilità non sarà tutto esaurito, ma rispetto alle precedenti gare continentali vissute con Minsk, Utena e Bakken, sarà tutt'altra cornice di pubblico. Avellino ha inteso il valore del match, storico per la società irpina che per la prima volta scenderà in campo per conquistare un titolo internazionale e che regala alla vincitrice il trofeo, oggi abbinato alla quarta coppa continentale, ma che nei decenni passati, prima dell'arrivo della nascita dell'Eurolega, era legato alla Coppa dei Campioni e veniva consegnato, quindi, alla squadra campione d'Europa. Motivi in più per concedere quello sforzo extra che lunedì, in conferenza stampa, coach Stefano Sacripanti, ha chiesto ai suoi ragazzi: la capacità di anticipare anche di un centesimo di gara la giocata utile per la continuità da confermare dalla palla a due alla sirena finale smentendo quanto palesato dalla Sidigas nel corso delle ultime settimane.

Se per Sacripanti, il roster resta immutato tra campionato e coppa - N'Diaye è atteso al rientro in gruppo nei prossimi giorni e quindi tutto rimane inalterato per le rotazioni irpine - Walter De Raffaele può, invece, determinare il turnover. La staffetta riguarda il conto USA con Dominique Johnson e Michael Jenkins in alternanza negli ultimi appuntamenti. Nelle ultime due sfide con il Donar Groningen e la Dinamo Sassari è stato preferito il primo al secondo. Edgar Sosa, ultimo arrivato nel roster veneto, è stato tesserato solo dopo la scadenza dei termini di inserimento nella lista giocatori da impiegare nelle competizioni FIBA ed è quindi out come già avvenuto nelle gare precedenti di Europe Cup.

Gli arbitri - La gara Avellino-Venezia, gara d'andata della finale di Europe Cup sarà diretta dallo spagnolo Antonio Conde, dal greco Georgios Poursanidis e dal turco Yener Yilmaz.

Foto: pagina ufficiale facebook Scandone