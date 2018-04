LIVE | Finale Europe Cup: Avellino-Venezia, la cronaca Scandone e Reyer in campo per il primo atto della sfida tutta italiana

di Carmine Quaglia

Ultimo quarto - Segna Rich da sotto, Biligha risponde. Leunen non molla con ottimi giochi in avvicinamento (59-65 al 32'). Tripla di Cerella, Lawal rischia, ma firma nei pressi del ferro (61-68 al 33').

Terzo quarto - Al rientro in campo, Avellino è decisa per il rientro in scia, sostenuta anche dalla carica del PalaDelMauro, Haynes respinge il primo assalto con la tripla del 46-54 al 23'. Dez Wells favorisce tra cronometro fermo e realizzazioni dal campo il -2 biancoverde (52-54 al 25'). Biligha segna e subisce fallo, ma non realizza il libero. Subito dopo, tripla di Johnson dalla punta. Il divario di 7 punti viene confermato da Peric (54-61 al 28'). Venezia vola con Johnson sul +9. Ritardo di 8 punti che si conferma al 30'.

Secondo quarto - Il periodo inizia con il fallo in attacco di Johnson su D'Ercole. Parziale che si conferma dopo un minuto e 30 secondi di seconda frazione. Tripla di De Nicolao, canestro di Scrubb, firma di Johnson da 2 come il canadese: 27-30 al 13'. Fesenko da sotto, bomba di Johnson dall'angolo: 29-35 al 15'. La carica di Fesenko nel pitturato, ma è solo 33-37 Venezia. L'ucraino segna, subisce fallo da Jenkins, ma non segna il libero aggiuntivo (35-38 al 17'). Daye non sbaglia a cronometro fermo, Rich sì: 35-40 prima dei 3 punti di Cerella per il +8 lagunare al 18'. Rich conferma le difficoltà palesate in lunetta nelle ultime settimane: Jenkins trova la risposta di Wells: 38-45 al 19'. Tripla di Daye al limite dei 24, tecnico per l'ex Galatasaray che si becca un fallo tecnico per averlo rivolto un gesto non idoneo agli spalti: 39-48 a 38'' dal termine del primo tempo. Venezia sbaglia, a rimbalzo malinteso Lawal-Leunen e palla che resta tra le mani di Venezia per l'ultimo tiro del quarto. Infrazione di 24'', ultimo tiro che passa ad Avellino. Ulteriore inversione, ritardo di 8 punti per la Sidigas: Umana avanti 40-48 all'intervallo lungo.

Primo quarto - La carica del PalaDelMauro offre un avvio alla Scandone: Wells e Fesenko scatenati, ma la Reyer resta concentrata e in scia. Austin Daye guida il rientro immediato (18-22 all'8'). Al canestro di Filloy, risponde Bramos dalla lunga distanza (20-25 al 9'). Ancora Filloy per il ritorno ad un solo possesso. Rich sulla sirena di fine primo quarto: quota 25 per le due squadre: contro i pronostici della vigilia gara dal punteggio alto in avvio (25-25 al 10').

Scenario da favola per l'appuntamento con la storia: Avellino sfida Venezia nella prima gara della finale di FIBA Europe Cup. Al PalaDelMauro gruppo al completo per i lupi, la Reyer inserisce tutti gli americani del roster.