Scandone, trattativa con Menetti: weekend verità per il coach Il coach reggiano è in rampa di lancio verso la panchina della Sidigas Avellino

di Carmine Quaglia

Come presentato giovedì sera su ottopagine.it e poi su ottochannel.tv, Max Menetti appare ormai lanciato verso la panchina della Sidigas Avellino. Il coach reggiano si conferma, con il passare delle ore, l'indiziato numero uno per la guida della Scandone 2018/2019. Ieri pomeriggio, la società irpina, tramita nota ufficiale, ha annunciato la separazione, il mancato rinnovo, con Stefano Sacripanti, tecnico per tre stagioni della squadra biancoverde. La definitiva uscita di scena del brianzolo apre, nell'immediato, al nuovo ciclo sportivo.

Il weekend dovrebbe consentire di limare gli ultimi dettagli per l'accordo con l'ex Grissin Bon. Appena uscito dal contratto con Pallacanestro Reggiana, dopo 7 stagioni consecutive da head coach e i titoli di Legadue 2012 (promozione in A), Eurochallenge 2014 e Supercoppa 2015, i primi rumors presentavano l'opportunità di progetti in A2, ma anche di A e dall'estero, per Menetti. Prima Udine, poi Treviso sembravano interessate al coach reggiano con volontà di accordi pluriennali. Rumors respinti e ora, di forza, ecco Menetti per la Sidigas con un contratto che dovrebbe andare oltre al semplice discorso annuale: una trattativa che rende più distanti gli altri profili accostati nei giorni scorsi alla società di patron Gianandrea De Cesare e studiati dalla dirigenza.