Menetti ad Avellino, ci siamo: biennale con la Scandone Manca solo l'ufficialità. Primo incontro: linee guida per il mercato e lo staff

di Carmine Quaglia

Il fine settimana ha garantito gli ultimi dettagli, come presentato su ottopagine.it. Max Menetti sarà il nuovo coach della Sidigas Avellino. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore: l'idea era di un contratto che andava oltre il semplice discorso annuale e l'accordo, infatti, sarà sulla base di un biennale. Il tecnico reggiano e il direttore sportivo della Scandone, Nicola Alberani, si sono già incontrati dando vita al percorso biancoverde sul mercato tra le conferme e i nuovi arrivi. Primo incontro a Bologna tra il coach e il d.s. per definire le linee-guida con il roster futuro e lo staff tecnico sul tavolo delle operazioni. Con l'addio di Sacripanti, resta in bilico il percorso in Irpinia di Max Oldoini (vice di Sacripanti dal 2009 a Caserta, Cantù e Avellino) e di Gianluca De Gennaro nello staff della Scandone sin dai primi anni del cammino in A. Ci sarebbe margine di manovra per una conferma degli assistenti.

Mercato - La Sidigas lavorerà innanzittutto sul gruppo italiani. Lorenzo D'Ercole e Ariel Filloy sono pronti al rinnovo. Daniele Magro appare, invece, come monitorato dalla dirigenza irpina per il ruolo del centro, ma l'intenzione primaria del club avellinese è quello di aggiungere, a D'Ercole e Filloy, altri italiani nel reparto esterni. Per i profili nazionali sarà un gioco ad incastro con gli altri roster nei prossimi giorni vista la complessità nel reperire elementi dal valore indiscusso. Nella quota stranieri va aggiunto Thomas Scrubb, blindato di fatto dal contratto stipulato la scorsa estate. Ieri, a Villa Stuart, Kyrylo Fesenko è stato operato al ginocchio sinistro: come annunciato dallo stesso ucraino sui social, intervento perfettamente riuscito. Il centro dovrebbe aver chiuso l'esperienza ad Avellino in Gara 4 dei quarti Scudetto a Trento.