Scandone, roster completo: domani il raduno al PalaDelMauro Giorno dopo giorno l'ingresso degli stranieri: già due arrivi in città

di Carmine Quaglia

In mattinata, la proprietà Sidigas ha presentato al pubblico e alla stampa il direttore sportivo e l'allenatore della SSD Calcio Avellino, Carlo Musa e Archimede Graziani. Al Green Park Hotel di Mercogliano, è stato tempo di prime parole ufficiali in biancoverde per il ds romano e il tecnico carrarese, ma allo stesso tempo, si è registrato l'arrivo in Irpinia di Demetris Nichols e Matt Costello. Ecco i primi stranieri della Scandone, pronti per il raduno di domani al PalaDelMauro. L'ala piccola di Boston e il centro di Linwood stanno vivendo le prime ore in città per poi iniziare la preparazione nell'impianto sportivo irpino, dove conosceranno Lorenzo D'Ercole, Luca Campani, Luca Campogrande e Ariel Filloy. A questi si aggiungerà Antonino Sabatino che figurerà come il dodicesimo uomo del roster 2018/2019. Classe 2000, Sabatino ha già firmato punti in Serie A con Avellino nella passata stagione (il sigillo da oltre l'arco per 101-71 contro Pistoia).

“Sabatino è un giocatore interessante che fa parte del nostro settore giovanile. - ha spiegato l'assistant coach, Gianluca De Gennaro - L’anno scorso ha avuto la possibilità di allenarsi con la prima squadra e abbiamo avuto modo di riscontrare i miglioramenti, sia dal punto di vista tecnico che fisico, che il ragazzo ha fatto con noi. Lo scorso anno ha dimostrato di meritarsi la chance della Serie A, grazie anche alle sue doti umane e le sue capacità, nonostante la giovane età, di confrontarsi con giocatori esperti. Questi sono stati i motivi che ci hanno spinto a dargli quest’altra occasione e ora ci aspettiamo che dimostri quest’anno, alla luce dell’esperienza maturata lo scorso anno, di essere un giocatore che può intraprendere questa carriera e migliorarsi ulteriormente”.