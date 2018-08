Sidigas Avellino, Alberani: "Prime scelte per il roster" Primo allenamento al DelMauro per la Scandone: subito tanti tifosi a seguire la seduta

di Carmine Quaglia

Raduno al PalaDelMauro per la Sidigas Avellino che ha iniziato, nel pomeriggio, la preparazione per il campionato 2018/2019. Prima della seduta, Nicola Alberani, in conferenza stampa, ha tracciato un bilancio sulla off-season e sulla costruzione del roster: "Insieme alla proprietà abbiamo deciso di puntare su un nome che uscisse fuori dagli schemi: da qui l’idea di portare ad Avellino coach Nenad Vucinic sulla cui scelta sono contentissimo. - ha spiegato il direttore sportivo biancoverde - Il medesimo discorso vale per la squadra. Volevamo fare qualcosa di diverso e creare un team più atletico e più esperto, con ruoli meno definiti: un roster che avesse sempre due giocatori intercambiabili nel ruolo di 1 e 2 oltre ad ali esperte, capaci di realizzare da fuori. Infine, possiamo contare su due lunghi con caratteristiche diverse da quelle a cui eravamo abituati".

Sui tempi del mercato: "Abbiamo avuto grande pazienza riuscendo a centrare alcune delle nostre prime scelte, come Caleb Green e Demetris Nichols, tenendo due italiani, Ariel Filloy e Lorenzo D’Ercole che sono delle garanzie. A loro abbiamo aggiunto due giocatori più fisici come Hamady Ndiaye e Matt Costello, complementari dal punto di vista offensivo e difensivo. Ci sono, poi, Luca Campogrande che, nonostante la giovane età, è un giocatore di grande valore, Luca Campani che ha la possibilità di riscattarsi, e Sykes: un ragazzo con tanta voglia di emergere e che ha scelto l’Italia per il prosieguo della sua carriera. Sul finale è arrivato Norris Cole che sarà senza dubbio un giocatore importante: non risolve le partite da solo ma può aiutare a vincerne tante. A completare il roster ci sono Antonino Sabatino, che l’anno scorso ha fatto vedere di essere un giocatore interessante, e Stefano Spizzichini, che ci darà ulteriore profondità. Questi sono i 12 nomi che attualmente fanno parte del nostro roster: siamo contenti della sessione di mercato”.

Sulla definizione della campagna abbonamenti: “Stiamo valutando un cambio di partner tecnologico, per offrire una maggiore gamma di servizi. L’entrata del calcio nel gruppo Sidigas ha apportato delle riconsiderazioni, ma contiamo di partire entro la prima settimana di settembre”.

Sul PalaDelMauro e i lavori per le Universiadi: “Non abbiamo ancora novità riguardo la prima giornata, che dovrà disputarsi in campo neutro. Ci piacerebbe giocare in un campo già adibito per la Serie A, viceversa sarebbe un problema dal punto di vista logistico. La questione dei lavori al Palazzetto è sicuramente un danno per noi: il motivo per cui abbiamo fortemente voluto giocatori esperti è proprio questo”.