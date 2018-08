Scandone, Filloy: "Grande sforzo della Sidigas sul mercato" L'italo-argentino è confermato nella lista dei convocati dell'Italbasket. Primo giorno per Sykes

di Carmine Quaglia

Alcuni giorni ad Avellino per rispondere subito al raduno della Sidigas, ma Ariel Filloy lascerà il PalaDelMauro in avvio del weekend destinazione Pinzolo, sede del ritiro dell'Italbasket. Il giocatore della Scandone figura nella lista dei 15 convocati dal ct Meo Sacchetti per le gare di qualificazione al Mondiale (il 14 settembre contro la Polonia a Bologna, il 17 settembre contro l'Ungheria a Debrecen). Sul roster allestito dalla proprietà Sidigas, Filloy è molto chiaro: "La società ha fatto un grande sforzo allestendo una squadra importante con giocatori di esperienza, che hanno fatto una carriera importante fino ad ora. Spero che sia un anno in cui ci toglieremo delle soddisfazioni". Sulle dinamiche nel reparto esterni ci sarà tempo di valutare la miglior soluzione: "Vedremo in corso d'opera. Deciderà l'allenatore. Penso che ci sarà tutta la prestagione per valutare, poi il campionato. Vedrà lui come pensa che sia meglio giocare. Sono due giocatori di gran talento (Sykes e Cole, ndr). Anche fisicamente hanno un atletismo importante. Spero che riusciremo, con loro e con gli altri esterni, a trovare il giusto equilibrio per un bel campionato".

Ieri sera, Keifer Sykes è arrivato ad Avellino e, nel pomeriggio, sosterrà l'allenamento con i nuovi compagni di squadra. Hamady N'Diaye completerà prima il percorso estivo con la sua Nazionale, il Senegal, per poi rientrare al PalaDelMauro. Nei prossimi giorni (è atteso per venerdì), arriverà Norris Cole, il colpaccio del mercato biancoverde, tanto atteso dai tifosi della Scandone. Sabato pomeriggio, la Sidigas sarà al Campo Coni di via Tagliamento per assistere al torneo "3 contro 3", organizzato dagli Original Fans.

Clicca qui per il servizio del Tg Sport del canale 696 TV OttoChannel