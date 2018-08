Sidigas, questione PalaDelMauro: si cerca il punto d'incontro Le parti si aggiorneranno in un tavolo tecnico per "arrecare il minor disagio possibile"

di Carmine Quaglia

Nel pomeriggio, a Napoli, il responsabile dell'area tecnica della Sidigas Avellino, Nicola Alberani, e il responsabile della sicurezza del Palazzetto dello Sport Giacomo Del Mauro, Raffaele Verdicchio, hanno incontrato il direttore generale dell'Agenzia Regionale Universiadi, Gianluca Basile. La società biancoverde puntava ad ottenere la data di inizio dei lavori di restyling che interessano l'impianto sportivo irpino e la relativa durata degli interventi. Dall'ARU sono arrivate delle rassicurazioni dopo settimane di incertezze. L'Agenzia Regionale ha deciso di definire un programma dei lavori per "arrecare il minor disagio possibile" - si legge nel comunicato - alla Scandone, alla squadra e ai suoi tifosi. Ci sarà, a stretto giro, un nuovo tavolo tecnico con i vertici dell'ARU, con il RUP (il responsabile unico del procedimento), l'impresa che effettuerà i lavori e che ha vinto la gara d'appalto, la proprietà della Sidigas e con l'amministrazione comunale. Si cercherà un definitivo punto d'incontro tra le parti per un rapporto di cooperazione tra le esigenze della squadra biancoverde, che rischia di vivere i primi match casalinghi ufficiali lontana dal PalaDelMauro, e quelle dell'ARU che punta sulla struttura di contrada Zoccolari come palcoscenico per le gare di basket delle Universiadi 2019.