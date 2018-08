Scandone, domani parla Sykes. Campani: "Qui per il riscatto" Entra nel vivo la pre-season della Sidigas Avellino. Conto alla rovescia per l'arrivo di Cole

di Marco Festa

Mentre è in via risoluzione la questione Universiadi - Del Mauro, dopo il vertice tenutosi ieri, a Napoli, presso l'Aru (in arrivo un nuovo tavolo tecnico, ndr), la pre-season della Sidigas Avellino entra sempre più nel vivo. Domani conferenza stampa del playmeker Keifer Sykes; sabato la squadra andrà a porgere i propri saluti agli Original Fans, impegnati nel torneo 3 contro 3 presso il Campo Coni di Avellino. Domenica toccherà, invece, al super colpo Norris Cole infiammare la piazza con l'approdo nel capoluogo irpino e le prime parole da cestista biancoverde, che verranno pronunciate nella giornata di lunedì, quando, nel pomeriggio, sempre al Pala Del Mauro, prima dell’allenamento della Scandone, sarà premiato nell'amibto del memorial "Lello Ginnattasio", il coach avellinese Marco Ramondino. L'allenatore riceverà il riconoscimento come miglior allenatore della provincia irpina dell'anno dalle mani dell'ex presidente della Scandone, Ciro Melillo. In arrivo, dunque, giornate dense di impegni, emozioni ed appuntamenti mentre il roster va amalgamandosi anche grazie alla carica dei nuovi. Tra questi c'è Luca Campani: "Voglio che questa sia la stagione del mio riscatto." ha dichiarato al microfono del canale 696 l'ala grande ex Betaland Capo d'Orlando.

