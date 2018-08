Sykes: "Avellino è un punto di snodo della mia carriera" Presentazione per l'esterno di Chicago al PalaDelMauro: "Farò quello che occorre per la Scandone"

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino ha presentato, nel pomeriggio, Keifer Sykes. L'esterno di Chicago ha raggiunto Avellino nella serata di martedì per poi fare conoscenza con i nuovi compagni nella giornata di mercoledì. Primi allenamenti al PalaDelMauro per l'ex Ankara DSI, miglior marcatore del secondo campionato turco. Ecco le sensazioni di Sykes in avvio di ritiro: "Sono emozionato e felice di essere qui, ringrazio i tifosi per il caldo benvenuto che ho ricevuto fin da quando ero ancora negli USA".

L'affetto del pubblico irpino: "Al mio primo allenamento al PalaDelMauro sono stato letteralmente circondato e la cosa mi ha fatto molto piacere".

Sulla stagione: "Spero che sarà una stagione positiva: ho avuto ottime impressioni del coach e dei miei compagni di squadra. Sono uno dei più giovani del gruppo, ma sento la responsabilità nei confronti della piazza, dei tifosi e della squadra".

Gli obiettivi e il ruolo: "L'intento è chiaramente quello di vincere più partite possibili e lavorerò duro per portare a casa questo obiettivo. Giocare in Italia è uno step molto importante per la mia carriera, sono pronto a cimentarmi in entrambi i campionati. Posso giocare indifferentemente nel ruolo di playmaker e di guardia e questo sarà sicuramente un vantaggio: farò tutto ciò che il coach mi chiederà di fare per essere utile alla squadra".