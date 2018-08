Sidigas Avellino, ecco i numeri di maglia per il roster Alle 18.30 la Scandone fa visita agli Original Fans: appuntamento al Campo Coni

di Carmine Quaglia

Prima definizione dei numeri di maglia: roster completato, tempo di assegnazioni, comunicate tramite pagina ufficiale Instagram dalla Sidigas Avellino. L'unico particolare era legato al numero 30, il classico di Caleb Green, ma anche di Norris Cole. A spuntarla è l'ultimo acquisto della Sidigas. L'ala grande di Tulsa passa al 6, Cole conferma il 30, il numero che l'ha accompagnato nelle stagioni ai Miami Heat e indossato dal playmaker di Dayton anche nella parentesi al Maccabi Tel Aviv. Sbrigati gli ultimi dettagli burocratici, è destinato all'arrivo in Irpinia con lunedì giorno designato per le prime parole in biancoverde. Demetris Nichols indosserà il numero 8, Matt Costello si prende il 10. Per Ariel Filloy, convocato in azzurro e impegnato nel ritiro dell'Italbasket, resta il 12. Numero 14 per Luca Campani, il 18 per Antonino Sabatino, il 21 per Luca Campogrande, conferma del 24 per Lorenzo D'Ercole.

Alle 18.30, la squadra biancoverde farà visita agli Original Fans al Campo Scuola Coni di via Tagliamento, dove sarà in corso di svolgimento il torneo 3 contro 3. Il tifo organizzato ha chiamato a raccolta il pubblico irpino per un nuovo abbraccio al roster di coach Vucinic.