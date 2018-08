Festa OF per la Scandone: atmosfera da brividi al Campo Coni Subito carica verso la prossima stagione sul finale della prima settimana di allenamenti

di Carmine Quaglia

Volge al termine la prima settimana di allenamenti per la Sidigas Avellino nella preseason 2018/2019. Nel pomeriggio di ieri, la squadra biancoverde ha lasciato il PalaDelMauro e ha raggiunto il Campo Scuola Coni di via Tagliamento per prendere parte al Torneo "3 contro 3" organizzato dagli Original Fans. Il tifo organizzato biancoverde ha abbracciato il roster e lo staff tecnico, guidato da Nenad Vucinic. Per chi è rimasto, come Lorenzo D'Ercole, una piacevole conferma. Per i nuovi giocatori della Scandone, l'emozione del primo vero contatto con l'ambiente irpino, caldo e carico verso la nuova stagione che vedrà Avellino partecipare, per il diciannovesimo anno consecutivo, alla Serie A e per la terza volta di fila alla Basketball Champions League. L'ingresso sulle note di "Go West", intro classica per il roster tra vessilli e fumogeni, con Costello e Nichols sorpresi e pronti ad immortolare la scenografia con i propri smartphone. Subito dopo, l'occasione di foto e autografi per i tifosi e l'ulteriore carica del pubblico ai giocatori. Nella giornata di ieri, Norris Cole arriverà ad Avellino con il primo allenamento fissato per martedì al PalaDelMauro.

